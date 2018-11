Neue Pachtverträge: Einigung im Böhmischen Prater

Zurzeit sieht es trist aus im Böhmischen Prater. Saisonbedingt stehen die Fahrgeschäfte still, Wind und Regen fegen die kleine Amüsiermeile im Laaer Wald leer. Schlecht sind aber nur die Wetteraussichten – in wirtschaftlicher Hinsicht haben sich die Wolken, die in den vergangenen Monaten über dem Vergnügungspark hingen, gelichtet. Fast alle Schausteller haben ihre neuen Pachtverträge unterschrieben.

Wie berichtet, waren die alten Verträge mit 31. Dezember 2017 ausgelaufen. Sich mit der Immobilienverwaltung der Stadt (MA69) auf neue zu einigen, gestaltete sich für die kleine Unternehmerschar mühsamer als gedacht. Die fünf Familien sahen ihrer Zukunft mit gemischten Gefühlen entgegen. Zum einen, weil sie zum Teil seit Generationen hier verankert sind und am Böhmischen Prater hängen. Zum anderen weil bereits viel Geld in die Attraktionen gesteckt und insbesondere der erste neue Vertragsentwurf als geschäftsgefährdend empfunden wurde.

Darin war noch von drei Monaten Kündigungsfrist und einer Vertragslaufzeit von zehn Jahren die Rede – eine Kombination, die Investitionen mit Fremdfinanzierung so gut wie unmöglich gemacht hätte, wie die Schausteller argumentierten. Zudem hätte die Stadt verpflichtende Öffnungszeiten vorgeschrieben. In diesen Punkten besserte die MA69 bald nach. Die Öffnungszeiten wurden von der Witterung sowie von kaufmännischen Aspekten abhängig gemacht und die Kündigungsfrist auf sechs Monate angehoben.