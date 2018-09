Bezirkschef: „Böhmischer Prater bleibt erhalten“

Der berichtet nach einem Treffen mit den Schaustellern im Park Hrabalek (der zeitgleich mit dem 135-Jahr-Jubiläum seinen ersten Geburtstag feiert) von zwei Verbesserungen gegenüber dem letzten Vertragsentwurf, der von den Unternehmern kollektiv abgelehnt wurde. Zum einen habe man die Kündigungsfrist von drei auf sechs Monate erhöht. Zum anderen hätten die Rathausbeamten nach der Kritik an den vorgeschriebenen Öffnungszeiten eingelenkt. „Die hängen jetzt von der Witterung sowie von kaufmännischen Aspekten ab. Da haben wir einen Konsens erzielt“, sagt Franz.

Bei einigen anderen Punkten spießt es sich allerdings noch. So beanstanden die Unternehmer etwa, dass ihr Vertrag ohne Angabe von Gründen gekündigt werden könne. Dies in Kombination mit sechs Monaten Kündigungsfrist und nur zehn Jahren Vertragslaufzeit mache Investitionen mit Fremdfinanzierung fast unmöglich, argumentieren sie.

Zudem wünscht man sich ein Weitergaberecht an Familienmitglieder oder die Möglichkeit einer Unterverpachtung. Und auch das Thema der bestandsfreien Rückgabe an die MA 69 brennt einzelnen Geschäftsleuten unter den Nägeln. Schließlich hätten sie in die Gebäude, für die sie gegebenenfalls keine Abnehmer finden, investiert.