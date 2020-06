Bewaffneter Raubüberfall auf Trafik am Friedrich-Engels-Platz

Am Friedrichs-Engels-Platz wurde am Dienstag eine Trafik überfallen. Ein derzeit unbekannter Täter betrat mit einer Faustfeuerwaffe das Geschäftslokal, nahm Bargeld mit und flüchtete. Eine sofortige Fahndung durch die Polizei verlief erfolglos. Das Wiener Landeskriminalamt hat nun die Ermittlungen übernommen. Der Trafikant wurde nicht verletzt.

Ermittlungen

Der unbekannte Verdächtige dürfte laut ersten Erkenntnissen der Polizei um die 30 Jahre alt sein. "Es wird nun überprüft, ob es in der Trafik oder in der näheren Umgebung Überwachungskameras gibt", sagt Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Wahrscheinlich kann dann in den nächsten Tagen mit einem Fahndungsfoto nach der verdächtigen Person gesucht werden.