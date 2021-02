Betrunkener torkelt schreiend durch Wien-Floridsdorf

Betrunken, schreiend und in der Gerichtsgasse herumtorkelnd, hat ein 49-Jähriger am Sonntagabend in Wien-Floridsdorf die Aufmerksamkeit der Polizei erregt. Gegenüber den Beamten wollte sich der Mann unbekannter Nationalität nicht ausweisen und schrie immer wieder „Allahu Akbar“.

Er wurde trotz Gegenwehr in eine Polizeiinspektion gebracht. Dort versetzte er einem Beamten einen Kopfstoß, der deswegen seinen Dienst beenden musste.

