Waffenliebhaber braucht Hilfe: Munition und Pistolen sichergestellt

Waffensammler ohne Dokument

Die Polizei interessierte sich aber eher für das, was auf einer Kommode in der Wohnung lag, nämlich etliche Waffenteile wie Läufe, Griffstücke und Verschlüsse. Der 76-Jährige gab an, dass er ein Waffensammler sei und diverse Waffen sowie Waffenteile besitze. Da er aber keinen Waffenschein besitzt, wurden insgesamt 775 Stück Munition, 153 Waffenteile, 7 Pistolen und ein Revolver sichergestellt. Der Mann verblieb nach der Erstversorgung in häuslicher Pflege und wird gemäß dem Waffengesetz angezeigt.

