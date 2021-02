Bürogebäude zu Cannabisplantage umfunktioniert

Ein Joint Venture der ganz besonderen und wortwörtlichen Art betrieben Dealer mitten in Wien. In der Landstraßer Hauptstraße hatte es immer verdächtiger nach Cannabis gerochen. Der süßliche Duft schien aus einem leerstehenden Bürogebäude zu kommen. Die Polizei kontrollierte schließlich die Räume und wurde fündig. Insgesamt 216 Cannabispflanzen standen dort in fünf Zuchtboxen bereits in voller Blüte.