Betrugsverdacht im Flüchtlingsheim

Ka Mensch verlosst seine Heimat ohne Grund. Ka Mensch wü gern a Fremder sein und sei Verzweiflung in der letzten Stund’ ist stumm wie a erstickter Schrei.

Diese Zeilen aus dem Lied „A erstickter Schrei“ von Austropop-Legende Georg Danzer zieren das Logo des Vereins Fluchtweg. Einer Namensnennung für die Bezeichnung der Flüchtlingshäuser stimmte Danzers Nachlassverwalter Christian Schwarz damals in Absprache mit Danzers Angehörigen zu.

Über die Ermittlungen war er nicht informiert: „Wir werden den Sachverhalt prüfen und gegebenenfalls dem Verein Fluchtweg die Benützung des Namens untersagen“, sagt Schwarz. Auch er habe für den Verein bei Benefizkonzerten „mehrere tausend Euro“ Spenden erspielt und sein Moderationshonorar gespendet. „Bestätigung habe ich keine bekommen“, sagt Schwarz. Weil „hier offensichtlich Schindluder betrieben wird“ habe er nun seinen Rechtsanwalt eingeschaltet.

Die Vereinsgründerinnen eröffneten insgesamt sechs Georg-Danzer-Häuser (zwei in Wien, zwei in Stockerau, je eines in Gars am Kamp und in Wiener Neustadt). In Betrieb ist nur noch das Haus in der Czedikgasse in Stockerau. Eine erst im Herbst 2016 gegründete „Georg-Danzer-Schule“ wurde im Frühjahr 2017 wieder geschlossen.