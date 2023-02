Betrugsprozess gegen Betreiber eines exklusiven Fahrradgeschäfts

Im Sommer 2020 hat ein vom Radsport begeisterter Geschäftsmann in Wien einen exklusiven Fahrrad-Shop eröffnet. Der Laden mache „Rennrad-Träume wahr“, hieß es in Medienberichten. Die Träume des Betreibers vom großen Erfolg erfüllten sich allerdings nicht. Zwei Jahre später musste er Insolvenz anmelden, und am Donnerstag hat sich der 42-Jährige wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs am Landesgericht verantworten müssen.

Mit einem Grundkapital von 150.000 Euro wollte der gelernte Architekt vor allem professionelle Sportler mit erstklassigen Modellen bedienen. „Es gab in Wien kein einziges Geschäft mit hochwertigen Rennrädern“, verriet er nun einem Schöffensenat (Vorsitz: Eva Brandstetter). Sein Geschäft habe sich zunächst „sehr gut entwickelt“, dann ging ihm aber offenbar das Geld aus.

"Aus Angst gehandelt"

Um seine Mitarbeiter bezahlen und seine Schulden bei der Gebietskrankenkassa und dem Finanzamt bezahlen zu können, lockte er einem Bekannten ein Darlehen in Höhe von 250.000 Euro heraus. Als dieser sein Geld sehen wollte, legte er ihm ein gefälschtes Dokument vor, das vorgab, dass aus einem Vertrag heraus bald Bares in seine Taschen fließen werde und er den Kredit daher bald zurückzahlen könne. Er habe das aus Furcht vor seinem Gläubiger gemacht, behauptete der Angeklagte: „Er hat mir mit dem Kopf-Abschneiden gedroht und im Geschäft randaliert. Ich habe Angst bekommen.“

Zu den Betrogenen zählte laut Anklage auch der Sohn eines bekannten Ex-Politikers, dem der 42-Jährige unter Vorspiegelung falscher Tatsachen 85.000 Euro abgenommen haben soll. Während der Beschuldigte zu den inkriminierten Fakten weitgehend geständig war, stellte er in diesem Faktum eine Täuschungsabsicht in Abrede. Er habe mit diesem angeblich Geschädigten gar keinen Darlehensvertrag abgeschlossen, dieser sei vielmehr mit 20 Prozent in seine Gesellschaft eingestiegen und habe sich im Gegenzug eine Geschäftsführer-Position versprechen lassen.

Der vom Staatsanwalt errechnete Gesamtschaden, den der 42-Jährige angerichtet haben soll, liegt jenseits der 300.000 Euro-Marke. Dem Angeklagten drohen im Fall einer Verurteilung somit bis zu zehn Jahre Haft.