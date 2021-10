Betrüger ergaunerten mit einem einfachen Trick Millionen

„Also alles ein großes Missverständnis“, stellt Richter Peter Komenda fest. „Und wie ist das mit ihren sechs einschlägigen Vorstrafen?“

Der Prozess ist für drei Tage anberaumt. Zu den Geschädigten gehören unter anderem die OMV, die Nationalbank, Versicherungen oder Hotels. Die Masche wird international als „invoice fraud“ bezeichnet. Als die ersten Fälle in Österreich bekannt wurden, stieß vor allem die fehlende Kontrolle der Banken auf Unverständnis. Denn die halten sich in derartigen Fällen schadlos. Den Schaden hat derjenige, der den Betrag an das falsche Konto überwiesen hat.