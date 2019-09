Neue Betrugsmasche: Überweisung kostete Wiener 120.000 Euro

Wie berichtet, soll es mittlerweile etliche Opfer geben, der Schaden dürfte in die Millionen gehen. Die Polizei will sich nicht dazu äußern.

Was Jurist Wallner ebenso wie Anwalt Gerold Beneder (er vertritt Galerist Hartinger) sauer aufstößt: Die Banken halten sich schadlos. Den Schaden hat derjenige, der den Betrag an das falsche Konto überwiesen hat.

„Es ist keinesfalls zumutbar und auch nicht üblich, in jedem Einzelfall beim Rechnungsaussteller nachzufragen, ob die auf der Rechnung aufscheinende Kontoverbindung tatsächlich stimmt“, ärgert sich Wallner. „Dem Geldinstitut hätte auffallen müssen, dass hier ein privates Empfängerkonto, das nicht auf den Rechnungsaussteller lautet und niemals nennenswerte Habenbestände aufgewiesen hat, mit der Summe von mehr als 100.000 Euro dotiert und an ein- und demselben Tag in mehreren Angriffswellen zu jeweils hohen Barauszahlungen wieder belastet wurde – was eindeutig auf kriminelle Tätigkeit hinweist.“ Schon wegen der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hätte das auffallen müssen.

Die Bawag kennt die Betrugsmasche, sie sei als „invoice fraud“ international bekannt. „Wir unterstützen im Rahmen unserer Möglichkeiten die Ermittlungsbeamten bei der Ausforschung der Täter“, heißt es. „Man muss leider bei diesen Machenschaften von gut vernetzter, internationaler Kriminalität ausgehen.“