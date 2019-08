Betrüger plündern Postkästen in der Wiener Innenstadt

Gerald Hartinger hat einen Blick für das Schöne. In seiner Galerie in der Seilergasse in der Wiener Innenstadt hängen Werke von Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Keith Haring oder Banksy.

Doch aktuell ist Hartingers Blick eher verärgert. Er wurde Opfer einer raffinierten Betrüger-Bande. Und die hat auch weitere Unternehmer in der Wiener City bereits um sehr viel Geld gebracht. Der bisher verursachte Gesamtschaden soll in die Millionen gehen. Hartinger ist sich sicher: „Das geht so weiter. Es ist mir ein Anliegen, dass die Leute gewarnt werden.“

Wenn Hartinger Bilder verkauft, dann geht es mitunter auch um höhere Summen. Ein steirischer Kunstliebhaber kaufte im vergangenen Juli ein Bild um 35.000 Euro. Wie üblich, schickte Hartinger die Rechnung nicht nur per Mail, sondern auch mit der Post. „Eine Woche später war der Betrag noch nicht überwiesen, also habe ich angerufen“, schildert der Galerist. Der Kunde war mehr als verwundert. Denn er hatte bereits bezahlt – und schickte zum Beweis die Überweisungsbestätigung. Allerdings: Der Betrag war an eine völlig fremde Kontonummer gegangen.