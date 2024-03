Besuch im neuen Lehr-Lern-Labor: Wo kleine Tüftler experimentieren

Im Labor gibt es genug Platz, damit die Kinder in Zweiergruppen altersgemäße Experimente durchführen. „Es ist einfach schön, dass man selber arbeiten darf“, meint Matejs Kompagnon David. Und es ist „weniger kindisch als andere Labore, in denen wir schon waren“.

Über Rotkraut erstaunt

Arbeiten heißt in dem Fall, dass die Schülerinnen und Schüler zuerst jedes Reagenzglas nummerieren und danach jedes mit einer Chemikalie befüllen. Was in welches Röhrchen gehört, wissen sie aus dem Laborbuch, das auf jedem Arbeitsplatz ist. Ihr nächster Schritt: Jedes Glas wird bis zur Hälfte mit destilliertem Wasser aufgeschüttet und mit ein paar Tropfen Rotkrautsaft versetzt.