Besuch im Gänsehäufel: Die Freibad-Saison geht zu Ende

Es waren teils aber auch Fehlalarme“, sagt er. Dieses Jahr habe es drei Fehlalarme gegeben, sogar zwei an einem Tag.

Real war hingegen der Zwischenfall am Dienstagnachmittag: Eine 80-jährige Frau trieb leblos im Wasser. Nach der Reanimation wurde sie auf die Intensivstation eines Spitals verlegt - ihr Zustand ist kritisch.

Saisonfinale

Am Montag beginne eine gänzlich andere Arbeit, erzählen die Bademeister. Am 19. September endet nämlich die Freibad-Saison. Und dann muss alles winterfest gemacht werden.

Im Herbst stehen einige Sanierungen bei den Wiener Bädern an. Die größten Baustellen seien der Umbau eines Rutschenbeckens und der Neubau eines Kinderbeckens im Simmeringer Bad, der Wiederaufbau eines Kabinentrakts nach einem Brand im Großfeldsiedlungsbad und die Sanierung des Wellenbeckens im Gänsehäufel.

Währenddessen kann man in den Indoor-Bädern schwimmen. Die Wiener Bäder wollen am 23. September die Hallenbäder und am 1. Oktober die Saunabäder wiedereröffnen. Auch in den Indoor-Bädern wird die 3-G-Regel gelten. Zusätzlich wird es Personenbegrenzungen und Registrierungen geben.