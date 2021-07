Wasserspielplätze, Stege und Platz für Badegäste

Seit 1. Juli wurde die Besucherkapazität der Freibäder wieder erhöht. Während im Juni nur 40.000 ins Bad durften, können jetzt 56.000 Gäste wieder gleichzeitig ins Bad. Weiterhin gelten die Bäderampel und die 3-G-Regelung.

Zusätzlich wurden fünf der städtischen Bäder rechtzeitig für die Saison im Zuge der „Bäderstrategie 2030“ teilweise modernisiert. 100 Millionen Euro will die Stadt dabei insgesamt bis 2030 investieren. Das kündigte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im Frühling 2020, noch vor der Wien-Wahl, an. Und einiges hat sich in der Zwischenzeit schon getan.