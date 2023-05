"Besonders brutale Dealer": Wie Wiens Polizei den Drogenhandel bekämpft

So arbeiten die ab Juni neun Beamten „teilweise wie in den 70er-Jahren und laufen ihre Schuhsohlen durch“, wie es Kaes ausdrückte. Dabei scheinen sie sich den Respekt der Nordafrikaner erarbeitet zu haben. „Von abgehörten Telefonaten wissen wir: Soviel wie in Wien werden sie in Europa nirgendwo sekkiert.“ Um einen Eindruck zu gewinnen, um welche Mengen es geht: Ein Algerier der mittleren Ebene hat nach seiner Festnahme zugegeben, in nur drei Monaten 250 bis 290 Kilogramm Cannabis abgesetzt zu haben.