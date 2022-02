Besondere Führung: Von den Blüten zu den Stacheln

Keine Kirschblüten

Zum Zeitpunkt der Eröffnung 1882 war das Palmenhaus das größte Glashaus im viktorianischen Stil. Heute ist es das größte am europäischen Kontinent, in London gibt es das Palmenhaus in den Kew Gardens. „Die Palmen in der Mitte sind wichtig, die standen hier von Anfang an“, sagt Wimmer.

Junge und alte Menschen gehen durch die Azaleen- und Kamelien-Schau. Ein wenig erinnert die Szenerie – auch aufgrund der Selfies, die hier gemacht werden – an die Kirschblütenzeit. „Aber die hier sind anders als Kirschblüten, die Geschlechtsorgane sehen anders aus“, sagt Wimmer und zeigt auf Stempel (weibliche Geschlechtsorgane) und Staubblatt (männliche Geschlechtsorgane).