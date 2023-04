Beschuldigter nach Messer-Attacke in Wien-Liesing verweigert Aussage

Ein 36-Jähriger, der nach einer Messerattacke auf einen anderen Mann am Ostersonntag in Wien-Liesing festgenommen worden war, verweigert Angaben zu den Vorwürfen. Er wurde bereits auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt eingeliefert, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass am Dienstag der APA.

Der Verletzte konnte indes befragt werden. Er gab an, der mutmaßliche Täter sei ein alter Bekannter. Der Angriff sei bei einem Streit in einem Gerangel verübt worden.