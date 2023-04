Mann in Liesing mit Messer verletzt: Passanten leisteten Erste Hilfe

Ein verletzter 37-Jähriger brach am Ostersonntag gegen 17.30 Uhr plötzlich im Bereich Breitenfurter Straße auf dem Gehsteig zusammen. Der Mann hatte Glück, denn ein WEGA-Beamter und eine Rettungssanitäterin außer Dienst kamen zufällig vorbei. Sie starteten sofort mit der Erstversorgung und setzten die Rettungskette in Gang.

Der 37-Jährige war noch ansprechbar und gab an, dass er in einer Wohnung in der Nähe von einem anderen Mann verletzt worden war. Offenbar mit einem Messer.

Als die Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien eintrafen und die Versorgung des Verletzten übernahmen, machte sich der WEGA-Beamte gemeinsam mit Polizisten des Stadtpolizeikommandos Liesing auf den Weg zu besagter Wohnung.

Festnahme des Beschuldigten

Im Fenster einer Erdgeschoßwohnung sahen die Polizisten den Verdächtigen. Der 36-Jährige wurde aufgefordert, aus der Wohnung zu kommen. Der Mann kam der Aufforderung nach und wurde vorläufig festgenommen.

Der Verletzte musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht werden. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Die Vernehmungen der beiden Männer stehen noch aus. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.