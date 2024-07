Zeitreise: Neues Buch widmet sich Anekdoten über Wiens Berge

Weniger bekannt ist, dass auf dem Wienerberg auch Hinrichtungen stattfanden: Weithin sichtbar baumelten die Delinquenten hier am Galgen. Als später an der Stelle der Gemeindebau George-Washington-Hof errichtet wurde, stieß man bei den Aushubarbeiten übrigens auf deren Skelette.

Prominent vertreten ist – nomen est omen – der Wienerberg: Mit seinen 240 Metern ist er keine imposante Erhebung, nichtsdestotrotz erzählt seine Geschichte auch viel über die Geschichte der Stadt. Markant und bekannt ist die Spinnerin am Kreuz : Einst soll hier eine junge Frau an einem Spinnrad auf die Heimkehr ihres Mannes, der Kreuzfahrer war, gewartet haben.

Ebenso ist der Name Wienerberg ein Synonym für die Ziegelwerke, in denen die sogenannten „Ziegelböhmen“ im 19. Jahrhundert schufteten. „Auch insofern ist er für das Stadtbild prägend: Rund zwei Drittel der Stadt bestehen wohl aus Ziegeln vom Wienerberg“, fügt Marschik hinzu.

Einst hieß er Schweinsberg

Apropos Namen: Auch über sie gibt es einiges zu erzählen. So hieß der Leopoldsberg früher einmal Kahlenberg. Der Kahlenberg wiederum war einst als Schweins- oder Sauberg bekannt. Als Jan Sobieski mit seinem Heer 1683 die Osmanen vertrieb, hieß er aber schon Kahlenberg. Man stelle sich vor: „Dass das Heer vom Sauberg herabstürmte, hätte sich in den Geschichtsbüchern nicht so gut gemacht“, sagt Marschik und lacht.

Manche Namen sind leicht erklärbar: So wurde am Heuberg früher Heu eingebracht, am Wolfersberg lebten einst Wölfe. Und der Rote Berg verdankt seinen Namen der eisenhaltigen Erde.