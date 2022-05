Bei angeblichem Drogendeal illegal aufhältiger Mann festgenommen

Ein angeblicher Drogendeal hat die Polizei zu einem illegal in Österreich aufhältigen Mann geführt. Das Stadtpolizeikommando Floridsdorf erhielt einen anonymen Tipp, dass in der Ruthnergasse Kokain übergeben werde. Dort wurde zwar von den Beamten ein von dem Hinweisgeber beschriebener Pkw und dessen Lenker entdeckt, aber keine Drogen. Allerdings hielt sich der 49-Jährige aus der russischen Föderation illegal in Österreich auf.

Er wies sich zudem mit einem gefälschten litauischen Führerschein aus. Der 49-Jährige wurde festgenommen.