Behandlung im AKH 60 Prozent teurer als in anderen Spitälern

Überhöhte Behandlungskosten, mangelnde Koordination, zu wenig Transparenz: Österreichs größtes Spital, das Wiener AKH, krankt an allen Ecken und Enden. Das geht aus einem aktuellen Rechnungshof-Rohbericht hervor, der dem KURIER vorliegt. Auf 169 Seiten wird das Management des Krankenhauses zerpflückt.

Hauptkritik: Durch die Doppelstruktur des Spitals sind die Kompetenzen nicht klar verteilt. Es ist einerseits ein städtisches Krankenhaus zur Versorgung der Bevölkerung, anderseits auch eine Medizin-Universität, zuständig für Lehre und Forschung und damit dem Wissenschaftsminister unterstellt.

Einige Kritikpunkte im Detail: Die Kosten für die medizinische Betreuung sind im AKH 30 bis 60 Prozent teurer als in den Uni-Kliniken in Graz und Innsbruck. Andere Wiener Spitäler schneiden hier ebenso weit besser ab. Auch die Infrastruktur-Kosten sind im AKH rund doppelt so hoch, als in vergleichbaren Spitälern. Eine rechtsträgerübergreifende Finanzplanung fehle gänzlich.