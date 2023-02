Baumfällungen im Auer-Welsbach-Park: "Um 6 Uhr wurde gefällt"

Am Donnerstagmorgen wurden die angekündigten Baumfällungen im Auer-Welsbach-Park vorgenommen. Der KURIER berichtete vorab über die umstrittenen Rodungen im Park. Für die Grünen im 15. Bezirk fehlten dafür die detaillierten Gutachten. Auch die Initiative Zukunft Stadtbaum unterstützte diese Meinung.

"Schon um 6 Uhr in der Früh rückten elf Fahrzeuge mit sechs Hebebühnen an. Die MA 42 (Wiener Stadtgärten) ließ auch eine alte Stieleiche von 1894 fällen. Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht wollte hier wohl Tatsachen schaffen und sich vor einer Diskussion drücken", heißt es dazu von dem stellvertretenden Bezirksvorsteher Haroun Moalla (Grüne) aus dem 15. Bezirk. Eine Frau soll sich sogar am Vortag an einen Baum geklammert haben. Und auch Polizei soll am Tag davor vor Ort gewesen sein.