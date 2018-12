Bankraub: Belohnung für Hinweise auf 5.000 Euro erhöht

Nach dem noch vor 8.00 Uhr verübten Überfall auf die Deniz Bank am Kärntner Ring hatte der Wachmann versucht, den davonradelnden Täter zu stoppen. Der vermutlich 25 bis 35 Jahre alte Unbekannte schoss dem Securitymann in den Oberschenkel und setzte seine Flucht in die Bösendörferstraße fort. Einen Teil seiner Beute hat er dort verloren. Der Wachmann ist noch am Donnerstag operiert worden. Er befand sich am Freitag in relativ guter körperlicher Verfassung und darf das Krankenhaus voraussichtlich schon in ein paar Tagen verlassen.