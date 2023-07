Badner Bahn: Sieben Spotify-Playlists begleiten die Fahrt

Die Sammlungen der Wiener Lokalbahnen kommen mit über 200 Songs auf eine Spielzeit von 11,5 Stunden. Fünf Mal müsste man von Baden nach Wien und wieder zurück fahren, um alle Songs zu hören.

Sieben Playlists

Mit den verschiedenen Titeln möchten die Wiener Lokalbahnen die verschiedenen Situationen der Passagiere aufgreifen. Sprich: Wer zum Beispiel in Richtung "Wien Oper" fährt, kann sich die Playlist „Fahrtrichtung Wien Oper“ anhören. Klassische aber auch moderne Wiener Lieder wie etwa „wein in wien“ von Eli Preiss oder „Der letzte Kaiser“ von Wiener Blond sollen dann so richtig Lust auf die Stadt machen.

