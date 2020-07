Back to the roots: Liquid Market doch unter freiem Himmel

Am Datum ändert sich nichts: Das Festival findet nach wie vor von 6. bis 8. August statt. Auch das Sicherheitskonzept bleibt dasselbe: Beim Ticketkauf muss eine bestimmte Einlasszeit reserviert werden. So will man Menschenansammlungen am Eingang vermeiden.

Mitgezogen sind allerdings nur 35 Bars, dafür wurden die Tickets wieder wesentlich günstiger. Tagestickets kosten nun 38 Euro, zuvor lag der Preis bei 56 Euro und mehr. Das heizt natürlich die Nachfrage an: „Wir merken, seit gestern geht der Verkauf ab“, freut sich Jachmann.