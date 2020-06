Liquid Market wird zu Cocktail-Party im Luxus-Hotel

Vom „Aquaman“ über den „Geilen Johann“ bis hin zum „Lieschen“ war im Vorjahr alles dabei. Tom Sampl vom „Motto“ im 5. servierte etwa den „Brave & Pink“: „Ein Cocktail auf Gin Basis, mit milder Grapefruit und einem Hauch von Kurkuma. Da ist uns schon was Gutes gelungen“, erinnert sich der „Motto“-Chef. Er tüftelt bereits am Signature Drink für den heurigen Liquid Market.

Lange war unklar, ob das dreitägige Cocktailfestival überhaupt stattfinden kann. „Im selben Ausmaß wie im Vorjahr, also mit 5.000 Besuchern, die sich im Volksgarten tummeln, tanzen und feiern, das wäre heuer unmöglich gewesen“, erkannte Organisator Bert Jachmann bereits im April und sagte die für Anfang Juli gepante Veranstaltung ab. Doch einfach aufgeben wollte man nicht, also musste etwas Neues her.