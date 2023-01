Autor Ulrich Weinzierl soll bei Wohnungsbrand gestorben sein

Am Freitagvormittag wurde die Wiener Berufsfeuerwehr in die Josefstadt alarmiert, weil es dort zu einem Wohnungsbrand gekommen war. In der Brandwohnung wurde eine leblose Person gefunden. Wie nun bekannt wurde, dürfte es sich bei dem Toten um den 68-jährigen österreichischen Autor Ulrich Weinzierl handeln. Fest steht jedenfalls, dass der Brand an der Wohnadresse des Autors ausgebrochen war.

"Tod ist ein Schock"

Weinzierl war jahrelang Kulturkorrespondent der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" und der "Welt". Der Verlag Zsolnay gab den Tod des Autors am Samstag bekannt. "Die Nachricht von Ulrichs Tod ist ein Schock", so Zsolnay-Verleger Herbert Ohrlinger: "Er begleitete das Wohl und Wehe unseres Verlags zuerst aus professioneller Distanz, und ich empfand es als große Wertschätzung, dass ich dann seine Bücher verlegen durfte."

DNA-Abgleich

Was zu dem Brand geführt hat, ist bisher nicht bekannt. Die Wiener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf KURIER-Anfrage hieß es, dass ein DNA-Abgleich die Identität des Toten klären muss, weil eine optische Identifizierung nicht mehr möglich war.

