Autofreie Innenstadt: Wien will Zufahrten sperren, Videoüberwachung kommt

Gewessler am Zug

Noch fehlt aber die gesetzliche Grundlage in der Straßenverkehrsordnung (StVO), um das Konzept umzusetzen. Dafür müsste nun die zuständige Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) die entsprechende Gesetzesgrundlage schaffen. Sobald diese vorliegt, "schreite man zur Tat", so Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) bei der Präsentation.

Aktuell fahren täglich 52.800 Autos in die City, diese sollen um ein Drittel weniger werden. Weitere 3.500 Einfahrten würden sich in Garagen verlagern, Parkplätze sollen um fast ein Viertel entlastet werden. Den dadurch freiwerdenden Platz will die Stadt gemeinsam mit dem Bezirk durch Begrünungsmaßnahmen umgestalten.