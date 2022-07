Bleibt die Frage, ob sich ÖVP und SPÖ zurecht von dem Bericht distanzieren – und die Zahlen wirklich so „unausgegoren“ sind wie behauptet. Die Antwort: Eher nicht. Der Bericht liegt dem KURIER vor. Der Bericht trägt das Logo der Stadt Wien, ist ziemlich aktuell – und alles andere als unbekannt: Er stammt aus einer Sitzung des Lenkungsausschusses vom 17. Mai.

Alle Fraktionen des Bezirks sind eingebunden; ebenso die MA 18 (Stadtplanung), die federführend mit dem Projekt betraut ist. Das belegt eine Sitzungsliste, die dem KURIER vorliegt. Figl bestätigte seine Anwesenheit ebenso per Unterschrift wie SPÖ-Gemeinderat Erich Valentin, Vorsitzender des städtischen Mobilitätsausschusses. Auch dabei: Vertreter der MA 18 und der MA 65 (für Rechtliche Verkehrsangelegenheiten).

Umbau bei der MA 18

Vor allem die Rolle der MA 18 dürfte spannend sein: Für sie trägt Sima die Verantwortung – und sie baut derzeit gehörig um. Die Abteilung gilt als „Grünen-affin“, im Mai musste Leiter Andreas Trisko den Posten räumen. Er versieht nun Dienst in der Magistratsdirektion und koordiniert Klimaschutz-Themen. Ein Aufstieg sieht anders aus.

In der MA 18 hat Clemens Horak als interimistischer Leiter übernommen. Sima-Kritiker sprechen von hoher Frustration in der Abteilung. Diese werde „kaputtgespart“ und die vorhandene Expertise sei nicht nachgefragt.

Neue Präsentation Ende des Sommers

Die Einigung auf die Verkehrsberuhigung soll nun jedenfalls erst Ende des Sommers präsentiert werden, heißt es aus Bezirk und Stadt.

Und das, obwohl laut Zeitplan der Abschlussbericht von Traffix bereits seit Donnerstag vorliegt. (Warum Stadt und Bezirk den angeblich „alten“ Zahlen aus dem Zwischenbericht also nicht einfach die finale Version entgegenstellen, ist unklar.)

Bis es so weit ist, dürfte intensiv über den Zwischenbericht diskutiert werden. Er enthält eine Reihe an spannenden Erkenntnissen. Offen ist etwa die Frage, wie die sogenannte „Whitelist“ administriert werden kann. In ihr sind alle Kfz verzeichnet, die in die City einfahren dürfen. Wer etwa ein Parkpickerl für den Bezirk hat, wird automatisch aufgenommen. Andere Gruppen müssen eine „zeitlich befristete“ Genehmigung beantragen (etwa Handwerker) oder dürfen sich mit einer „Eigenautorisierung“ registrieren (Paketdienste).