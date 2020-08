Auto beklebt und beschmiert: Wiener ÖVP beschuldigt Jung-Rote

Zwei Stunden später legte dann Bernadette Arnoldner, Landesgeschäftsführerin der Wiener Türkisen, via Presseaussendung nach. Sie kritisiert die fehlende Fairness im Wahlkampf und kündigte eine Anzeige wegen der "offensichtlichen Sachbeschädigung von ÖVP-Autos durch die SJ Wien" an.

"Anstatt sich zu entschuldigen macht sich die SJ Wien in Internet-Postings über diese Aktion auch noch lustig. Ich verlange von der SPÖ-Wahlkampfleitung eine Entschuldigung, Mithilfe bei der Aufklärung und Suche nach Beteiligten und die Einstellung solcher Methoden", so Arnoldner weiter.

Sarkastische Replik

Was tatsächlich außer Streit steht: Mitleid wollte bei der Sozialistischen Jugend nicht so recht aufkommen. "Ihr habt eh sicher genug Großspender, die dafür aufkommen", hieß es etwa in einer Instagram-Story. Und auch auf Facebook macht man sich eher über den Vorfall lustig.