Blümel über FPÖ-Migrationspolitik: "Vieles war da schon richtig"

Sehr eindeutig war das nicht. In der Zib2 am Dienstagabend musste Moderator Armin Wolf mehrmals nachfragen, ob Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), der auch als türkiser Spitzenkandidat in Wien antritt, auch in den Wiener Gemeinderat eintreten werde, wenn es kein Stadtregierungsamt für ihn geben wird.

Nach einigem Hin und Her hielt Wolf fest: "Entweder es gibt in Wien ein Regierungsamt oder Sie bleiben in der Bundesregierung?" "Das sind die wahrscheinlichsten Optionen", antwortete Blümel.