Austrian Airlines eröffnen in Wien Pop-up-Store für Fanartikel

Bei "Strictly Herrmann" geht es - wie der Name schon sagt - streng genommen um Herren bzw. Männer. Aktuell nimmt man es in dem Herrenmodengeschäft in der Taborstraße 5 aber nicht ganz so streng.

Seit rund einer Woche sind dort nämlich die Austrian Airlines mit einem Pop-up-Store eingemietet. Und sie verkaufen dort Fanartikel der Fluglinie, die nicht nur Männern gefallen: zum Beispiel Gesichtsmasken oder Badeenten im AUA-Design.