Austria-Stadion bis Messe: Warum Wien derzeit so viel Geld investiert

Die Messe solle „durch die neu gewonnenen Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten weiter ausgebaut werden und so die internationale Bedeutung unterstrichen werden“, so das Hanke-Büro weiter. Laut Fritz sei auch dieses Invest – insbesondere im Hinblick auf die zu erwartende Wertschöpfung – nachvollziehbar.

Dass Kommunen in Freizeiteinrichtungen, wie auch Parks oder Kultureinrichtungen, und somit in die Freude der Menschen investieren, sei grundsätzlich nicht ungewöhnlich, sagt Fritz. . Die Situation in Wien sei allerdings eine spezielle. Auch wenn alle hier ansässigen Vereine schon Steuergeld bezogen hätten, würden nun sicher Rufe wegen Benachteiligung laut werden: „Hier wird die Politik auch andere Vereine in den kommenden Jahren zufriedenstellen wollen“, prognostiziert der Ökonom.

Wahlen stehen an

Bei städtischen Investitionen sei Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil noch immer wesentlich pro-aktiver als sein Wiener Pendant Michael Ludwig, sagt Fritz. Es sei allerdings schon feststellbar, dass „SPÖ-geführte Bundesländer eher zu Investitionen neigen und mehr in den Staat vertrauen.“

Dass in beiden Bundesländern nächstes Jahr gewählt wird, dürfe man dabei wohl auch nicht außer Acht lassen.