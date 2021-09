Ausstellung: Von "James Bond" geschossene Fotos in Wien zu sehen

Zu sehen sind Fotografien, die hinter den Kulissen vom Set des 25. Bond-Abenteuers entstanden sind. Kuratiert sind 25 Schwarz-Weiß Fotografien von 007-Produzent Michael G. Wilson.

Michael G. Wilson, Schauspieler Daniel Craig und die Fotografen Nicola Dove und Greg Williams hielten mit ihren Leica-Kameras eine Reihe intimer Momente fest. Ab dem 30. September kommt der neue Film "Keine Zeit Zu Sterben" international in die Kinos.

Eintritt frei

Dieselbe Ausstellung wie in der Walfischgasse findet man außerdem in Tokio, Frankfurt, Los Angeles, Singapur und Seoul - aber eben auch in den Leica Galerien in Salzburg und in Wien.

In Wien sind die Bilder bis 30. Oktober zu betrachten. Eintritt muss man dafür keinen zahlen.