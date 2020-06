Olympiasieger Schwarz wehrt sich: "Keine Flucht"

Wolfgang Schwarz wehrt sich: "Ich weise die Unterstellung zurück, dass ich untergetaucht bin, weil die Finanz hinter mir her sei." Eine Illustrierte hat diesen Zusammenhang hergestellt und versucht, den aus der Haft entlassenen Olympiasieger aufzuspüren. Währenddessen meldet sich Wolfgang Schwarz von seinem Alterssitz in karibischen Gefilden beim KURIER. Er ist offiziell ausgewandert, will den Lebensabend in der Sonne verbringen, lebt von seinen 830 Euro Pension in einem Apartment mit Pool am Meer. "Ich bin schon einige Wochen hier und hatte noch nicht einmal eine lange Hose oder Schuhe an", schreibt er.

1968 hat der heute 66-Jährige bei den Winterspielen in Grenoble die Goldene im Eiskunstlauf errungen. Nach der Jahrtausendwende wurde er als Mädchenhändler und wegen der gescheiterten Entführung einer Millionärstochter zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Als Freigänger und Fußfessel-Träger arbeitete er im Fitnesscenter eines Bekannten in Wien-Floridsdorf, der auch in Geschäftsverbindung mit einer slowakischen Firma steht. Genau diese Firma steht nun im Verdacht des Umsatzsteuer-Betruges.