Aus Burgenland geflüchtet: Mutmaßlicher Schlepper festgenommen

Am Dienstagnachmittag konnte ein mutmaßlicher Schlepper in der Schüttelstraße in der Leopoldstadt festgenommen werden.

Der 24-jährige Syrer soll aus dem Burgenland aus mit vier geschleppten Personen geflüchtet sein. Das berichtet ein Zeuge, nachdem in den Nachmittagsstunden mehrere illegal aufhältige Personen im Burgenland aufgegriffen wurden.