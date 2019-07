Aufregung: Polizeiposten in der Gersthofer Straße soll geschlossen werden

Doch im Bezirk wird diese Entscheidung nicht gutgeheißen: In Trafiken liegen Unterschriftenlisten gegen die Schließung auf. Die Bezirksfraktion der FPÖ wird am Mittwochvormittag eine Protestaktion vor der Polizeiinspektion abhalten. Daran will auch der designierte Landesparteiobmann der FPÖ, Dominik Nepp, teilnehmen.

Der Klubobmann der FPÖ Währing, Georg Köckeis, befürchtet durch die Schließung "das Entstehen eines Sicherheitsvakuums". Außerdem würde dadurch die "subjektive Sicherheit" in Pötzleinsdorf sinken.

"Bezirk kann nicht mitreden"

Robert Zöchling, Vize-Bezirksvorsteher in Währing ( Die Grünen), kritisiert, dass er erst am Montag darüber informiert worden sei. Der Bezirk könne dabei aber nicht mitreden, betont er. "Was wir uns nicht wünschen ist, dass der lokal ansprechbare Polizist verschwindet. Wenn alles zentralisiert wird, ist das für die Bevölkerung negativ."

Einen Rückgang der subjektiven Sicherheit fürchtet er aber nicht. Vom Wiener Polizeipräsidenten Pürstl sei ihm zugesichert worden, dass durch die Zusammenlegung der Polizeidienststellen mehr Streifenwagen unterwegs sein könnten.