Auf der Donauinsel stimmen Ludwigs Werte

Das Comeback nach der Coronapause zeigt aber auch: Die SPÖ hat offenbar wenig Interesse daran, am Konzept des Freiluft-Spektakels große Änderungen vorzunehmen. Entsprechende Überlegungen gab es in den vergangen Jahren SPÖ-intern immer wieder: Sogar von einer möglichen Abtretung des Events an externe Veranstalter war die Rede. Stellte sich doch angesichts der Tatsache, dass viele Besucher nicht einmal wissen, dass die SPÖ das Donauinselfest veranstaltet, die Kosten-Nutzen-Frage.