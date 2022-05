Auch neue Wiener Ärztekammer-Führung gegen Wahlarzt-Debatte

Steinhart bekräftigte dazu seine Forderung nach einer Abkehr vom sogenannten Dämpfungspfad. Stattdessen müsse es mehr Investitionen in eine bessere Versorgungsstruktur und Leistungen geben. Der neue Präsident bekannte sich zu einer solidarischen Finanzierung des Systems und will zur Attraktivierung des Berufes mehr Flexibilität auch mit neuen Arbeitszeitmodellen und einen Abbau der Bürokratie. Wichtig ist ihm der "freie Arzt", der medizinische Grundsätze vor ökonomische und politische stellen kann. Die Kammer will er zu einer "Leistungskammer" mit noch besserem Service für die Mitglieder machen.

Reform der Ausbildung

Sowohl Huber als auch Ferenci wollen einen Schwerpunkt auf die Ausbildung legen. Huber setzt auf eine duale Ausbildung. Der Urologe und Obmann der niedergelassenen Ärzte will eine zweijährige Ausbildung in Ausbildungsordinationen und danach vier Jahre im Spital. Der neue Obmann der Spitalsärzte, Ferenci, fordert die Abschaffung der Basisausbildung, um den jungen Kollegen und Kolleginnen den raschen Einstieg in ihr Wunschfach zu ermöglichen.

Weiters plädiert Ferenci für eine Ausgliederung des Wiener Gesundheitsverbundes, damit dieser schneller und flexibler auf Probleme reagieren könne. Außerdem müsse man "mehr Zeit" für die Patienten schaffen, die Wertschätzung der Mitarbeiter heben und eine Offensive für bessere Arbeitsbedingungen starten. Auch Huber will mit der Umsetzung eines modernen Leistungskataloges Zeit des Arztes für den Patienten besser honorieren.