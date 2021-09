Auch heuer kein Palazzo: Spielzeit auf 2022 verschoben

Den zweiten Herbst in Folge wird es auch heuer keine "Palazzo" Vorstellungen geben. Am Freitag wurde bekannt gegeben, dass die Spielzeit des Kulinarik-Zirkus mit Gastgeber Toni Mörwald auf 2022 verschoben wird.

Geschäftsführerin Michaela Töpfer über die Absage: "Lange haben wir gebangt – haben gehofft, sämtliche Optionen abgewogen und diskutiert. Am Ende müssen wir leider konstatieren, dass angesichts der aktuell negativen Entwicklung der pandemischen Lage und unseres hohen unternehmerischen Risikos, eine PALAZZO-Spielzeit in der kommenden Herbst- und Winterzeit nicht realisierbar und vor allem wirtschaftlich nicht umsetzbar ist. Nach vielen Monaten der intensiven Vorbereitung ist das gesamte PALAZZO-Team unendlich traurig, zum zweiten Mal in Folge eine komplette Saison aussetzen zu müssen. Für die Umsetzung unserer komplexen und einzigartigen Kombination aus hochwertiger Gastronomie und aufwendiger Show-Produktion sind Planungssicherheiten - unter anderem im Hinblick auf Mindestkapazitäten und generelle Corona-Regeln im Rahmen der Genehmigungsverfahren - unabdingbar. Auch nach dem Austausch mit den zuständigen Behörden hat sich gezeigt, dass diese unternehmerisch überlebensnotwendigen Planungssicherheiten für die anstehenden Wintermonate in keiner Weise gegeben sind".

"Absage unausweichlich"

Auch der kulinarische Gastgeber Toni Mörwald zeigt sich enttäuscht: "Ein erneuter Winter ohne unser wundervolles Spiegelzelt im Prater, ein erneuter Winter ohne mein Herzensprojekt PALAZZO – das scheint im Moment nur schwer vorstellbar. Die unausweichliche Absage ist für unser Team umso frustrierender, da die Resonanz der PALAZZO-Stammgäste und -Fans im Sommer unsere Erwartungen übertroffen hat. Wir schauen jetzt trotzdem positiv in die Zukunft und freuen uns darauf, unseren geschätzten Gästen ab Herbst 2022 endlich wieder das bieten zu können, wofür wir stehen: atemberaubende Shows, gepaart mit kulinarischen Höchstleistungen!"

Die neue Palazzo-Show mit dem Titel "Family Affairs" soll im Herbst 2022 mit einem neuen Menü stattfinden. Der Vorverkauf startet Mitte November 2022.