AUA-"Hagelflieger" nach Reparatur wieder in der Luft

Ein Airbus A320 der Austrian Airlines (AUA) flog am Weg von Mallorca nach Wien in ein heftiges Unwetter .

Über der Steiermark wurden die Scheiben sowie die Schnauze der Maschine von einem heftigen Hagelgewitter zertrümmert. Der Crew gelang es – im Blindlflug – sicher zu landen, auch Verletzte gab es bei dem Vorfall keine.

AUA-Flieger: Hagelschäden wurden behoben

Die AUA kündigte daraufhin an, die Umstände des Fluges intern zu untersuchen. Der Kapitän der Fluglinie gab später an, dass der Hagel am Wetterradar nicht zu erkennen gewesen sei. Zwei Wochen nach der verhinderten Katastrophe konnten die verheerenden Schäden an der Maschine behoben werden.