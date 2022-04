Atelier 10: Eine Galerie voller "Außenseiter-Kunst" wird zehn

In den vergangenen Jahren wurden 200 Künstlerinnen und Künstler betreut und rund 15.000 Besucher kamen zu mehr als 20 Ausstellungen in die Galerie. Unter dem Titel „now we are ten“ wurde nun der erste Bildband herausgebracht.

Kein Sozialprojekt

Trägerin des Projekts ist die Caritas. „Ein wesentlicher Punkt ist, dass Menschen mit Beeinträchtigungen zuzutrauen ist, hochwertige Kunst zu schaffen. Das sind keine kuriosen Einzelfälle“, sagt Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas Wien.

Die Mitarbeiter des Ateliers haben alle einen kulturellen Hintergrund, es gehe schließlich nicht um Pädagogik. „Wir sind kein Sozialprojekt, sondern eine Kunstplattform“, so Reese. Bei der Auswahl der Künstler werde darum auch großer Wert auf Talent und Können gelegt.

Dass das gelungen ist, zeigt auch die Meinung von Größen der Kunstbranche. „Wenn jemand eine Ausstellung zu Organen oder Körpern plant, muss er die Werke von Ivana Kralj berücksichtigen“, sagt etwa Günther Oberhollenzer, Kurator der Landesgalerie Niederösterreich.