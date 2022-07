Armbanduhr-Dieb: 27-Jähriger verantwortlich für mehrere Raubdelikte

Der 27-jährige marokkanische Staatsangehörige wurde nach einem Raub auf offener Straße festgenommen. Der zweite Tatverdächtige konnte unerkannt entkommen, der KURIER berichtete.

Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Ermittlungsbereich Raub, brachten den Tatverdächtigen mit zwei weiteren Raubdelikten (Halsketten) in Wien-Mariahilf sowie Wien-Neubau und einem Diebstahl (Armbanduhr) in Wien-Neubau in Verbindung.

Gab falsche Identität an

Die Opfer waren zwischen 39 und 77 Jahre alt. Die Schadenssumme liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Nachdem der Tatverdächtige bei der Festnahme eine falsche Identität angab, konnte mit Unterstützung des Bundeskriminalamtes und Interpol die richtige Identität des Mannes geklärt werden.



Er wurde in eine Justizanstalt gebracht. Die Fahndung nach dem noch unbekannten Täter ist im Gange.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: