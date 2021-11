Das aktuelle Schulgebäude zur Ausbildung für Kindergärtner der Stadt Wien wurde 1978 erbaut und ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Mit einem Neubau der bafep21 werden die Ausbildungskapazitäten deutlich erhöht, ab 2026 werden am gewohnten Standort in Wien Floridsdorf bis zu 1.000 Schüler und Studierende zeitgemäße Ausbildungsplätze nutzen können.

Das neue Gebäude der bafep21 ermöglicht durch die räumliche Neugestaltung für die Lehre die Umsetzung wichtiger pädagogischer Schwerpunkte, Arbeiten in unterschiedlichen Gruppengrößen, selbst organisiertes und offenes Lernen sowie Projektunterricht. Durch die gemeinsame Errichtung der Schule mit dem Praxis-Kindergarten ist ein optimaler Theorie-Praxis-Transfer sichergestellt.