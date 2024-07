Architekt Neumann: "Das ORF-Zentrum ist komplett falsch oben am Küniglberg"

Heinz Neumann hat wie kein anderer die Skyline Wiens geprägt. Seine Projekte stehen in der Donau-City, am Donaukanal, in Wien-Mitte sowie am Haupt- und Westbahnhof; dennoch kritisiert er den Wildwuchs an Turm-Bauten quer über das Stadtgebiet. Mit seinen Büro-Partner Oliver Oszwald prangert er auch andere Fehlentwicklungen in der Stadtplanung an.

KURIER: Herr Neumann, auf Ihrer Homepage formulieren Sie den schönen Satz: „Der Architekt hat kein Credo zu verbreiten.“ Allerdings werfen Ihnen Stadtbildschützer und Hochhauskritiker genau das vor, zumal Sie sich in den vergangenen Jahren an prominenten Wiener Orten mit Türmen „verewigt“ haben.

Heinz Neumann: Ich glaube, dass das Hochhaus und das Einfamilienhaus nebeneinander Platz haben. Wer in einem Hochhaus leben will, soll dort leben; wer in einem Einfamilienhaus in der Peripherie wohnen möchte, soll dort sein Heim bauen.

Aber Sie verstehen die Emotionen, die bei Hochhausprojekten in der Nähe historisch gewachsener Stadtzentren mitschwingen?

Wir sind dem Hochhaus immer positiv gegenübergestanden, weil wir unserer Zeit voraus sind. Mittlerweile ist Hochhaus nichts Böses mehr, sondern eine Selbstverständlichkeit.