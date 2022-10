Arbeitskollegen schwer misshandelt und im Wald abgelegt: Prozess

Weil sie einen Arbeitskollegen schwer misshandelt, in ein Auto gezerrt und auf den Wilhelminenberg gebracht haben sollen, wo der 36-Jährige weiter mit Schlägen und Fußtritten traktiert wurde, haben sich zwei Männer am Mittwoch am Wiener Landesgericht verantworten müssen. Die Anklage lautete auf versuchten Mord. Denn die beiden hatten ihr Opfer in der Nacht auf den 17. März 2022 in einem Waldstück mit einer Schädelfraktur und einer Hirnblutung einfach liegen gelassen.

"Er blutete und war allein"

Zuvor hatten sie den Schwerverletzten bei einer Außentemperatur von vier Grad noch bis auf die Unterhose ausgezogen. "Er blutete, er war hilflos, er war allein. Und es war kalt", schilderte die Staatsanwältin. Indem die Angeklagten - wie das Opfer gebürtige Rumänen im Alter von 22 und 45 Jahren - den malträtierten Mann einfach seinem Schicksal überließen und sich vom Tatort entfernten, hätten sie billigend dessen Tod in Kauf genommen.

"Es tut mir leid, was passiert ist. Ich möchte mich hundert Mal entschuldigen", stellte der ältere Angeklagte fest. Er sei schuldig. "Ich gebe zu, dass ich die Handlungen gesetzt habe. Aber er hat dauernd meiner Frau schöne Augen gemacht", meinte der Jüngere. Der 36-Jährige habe "immer wieder Probleme gemacht. Er hat immer wieder meine Frau angemacht."

Männer befürchteten Affären ihrer Frauen

Die drei Männer hatten bei derselben Firma gearbeitet. Zunächst lebte der 36-Jährige bei der Familie des 21-Jährigen, musste dann aber dort ausziehen. "Ich bin davon ausgegangen, dass die vielleicht Sex haben", erklärte der 21-Jährige dem Gericht, er habe ein mögliches untreues Verhalten seiner Ehefrau befürchtet. Der 36-Jährige kam dann beim zweiten Angeklagten unter, auch dessen Frau soll er angeblich Avancen gemacht haben.

Am 16. März trafen sich die drei Männer nach der Arbeit bei einer Tankstelle, wo sie gemeinsam Alkohol konsumierten. Es kam zu ersten Handgreiflichkeiten, die von der Überwachungskamera dokumentiert wurden. Einerseits soll der 36-Jährige die zwei Angeklagten beschimpft haben, andererseits spielte dessen Verhalten den Ehefrauen gegenüber auch eine Rolle.

Fußtritte gegen den Kopf

Nach ersten Schlägen und Kopfstößen wurde der 36-Jährige von seinen Arbeitskollegen ins vor der Tankstelle geparkte Firmenauto gezerrt. Man begab sich auf einen entlegenen Parkplatz am Stadtrand und schleifte den Mann laut Anklage dann 250 Meter in einen Wald, wo er unter anderen mehrere wuchtige Fußtritte gegen den Kopf kassierte. "Er wurde so lange getreten, bis er still war", sagte die Staatsanwältin.

Man habe ihm "eine Lektion" und einen Schrecken einjagen wollen, erklärte der jüngere Angeklagte dem Gericht. Die Kleider habe man ihm weggenommen, "damit er nicht nach Hause kommt". Der 36-Jährige sei aber "am Leben gewesen, als wir weggegangen sind". Der Verteidiger des 21-Jährigen, Manfred Arbacher-Stöger, plädierte auf versuchten Totschlag. Sein Mandant sei äußerst zornig und aufgebracht gewesen, weil der 36-Jährige "andauernd seine Frau angemacht hat". Er habe in einer allgemein begreiflichen, heftigen Gemütsbewegung gehandelt.

Sieben Wochen im Krankenhaus

Der 36-Jährige gab als Zeuge an, er habe an die Nacht keine Erinnerung. Er sei im Spital aufgewacht: "Ich habe auf dem einen Auge nichts gesehen, die Zähne waren rausgebrochen." Er sei sieben Wochen in Krankenhaus gelegen. Dass er sich den Frauen seiner früheren Arbeitskollegen angenähert habe, "stimmt nicht".