Arbeiter entdeckte Granate in einem Schuttcontainer

Am Dienstagvormittag fanden Arbeiter auf einem Gelände in der Haidequerstraße, auf dem ein Hochofen steht, eine Granate in einem Schuttcontainer. Das Kriegsmaterial dürfte von jemandem dort hineingelegt worden sein, denn der Schutt in dem Container stammt aus dem Hochofen und die Granate wäre bei den hohen Temperaturen explodiert. Die Granate wurde durch den alarmierten Entminungsdienst sicher abtransportiert. Es wurden keine Personen verletzt und keine Gegenstände beschädigt.

Die Polizei warnt wieder einmal eindringlich davor, gefundenes Kriegsmaterial anzugreifen.

Wenn Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial auffinden, merken oder markieren Sie sich den Auffindungsort und begeben Sie sich in eine sichere Distanz.

Rufen Sie unverzüglich 133 oder 112.

Lassen Sie aufgefundene Gegenstände unverändert liegen.

Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht manipuliert, gewaschen oder bewegt werden.

