Taxi-Lenker ohne Zulassung fuhr in Wien Kontrolleur nieder

Am Samstag wurde die Polizei zu einem Vorfall gerufen, der in letzter Zeit immer häufiger zu beobachten ist: Fünf Personen der Taxi-Innungsgruppe kontrollierten gegen 14 Uhr mehrere Fahrzeuge in der Ausstellungsstraße. Dabei stach ihnen ein Auto ins Auge: „Es hatte zwar ein Wiener Taxi-Kennzeichen, aber weder Dachleuchte noch Taxameter. Der 53-jährige Fahrer konnte auch keinen Taxi-Schein vorweisen, sondern sagte nur, dass der Kunde ihn über die Bolt-App bestellt habe“, sagt einer der Kontrolleure. Bolt ist ein Fahrtendienst ähnlich wie Uber.

Er wies den Kunden, der gerade ins Auto gestiegen war, darauf hin, dass es sich um kein offiziell angemeldetes Taxi handle. Als dieser deshalb wieder aus dem Auto ausstieg, stieg der Fahrer auf das Gas und fuhr einen der Kontrolleure um. „Fünf Meter hat der Lenker den Kollegen mitgeschleift.“