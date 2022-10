Falsche Wahrsagerin in Tulln festgenommen: 1.000 Euro Schaden

Eine 44-Jährige wird nach Ermittlungen der Polizeiinspektion Tulln verdächtigt, gewerbsmäßig Betrug - sogenannten Okkultbetrug - verübt zu haben. Dass sie die "Aura" der Menschen lesen könne und dass auf den Personen ein Fluch liege, soll die österreichische Staatsbürgerin seit Mai 2022 Passanten auf der Straße und Angestellten von Geschäften in Tulln in Niederösterreich erzählt haben. Außerdem soll die Frau Geld verlangt haben, um die Personen von ihren Flüchen zu befreien.

Vergangene Woche langte bei der Polizeiinspektion Tulln eine Anzeige über einen abgelaufenen Betrugsversuch ein. Die betroffene Angestellte hatte bereits Kenntnis von dieser Betrugsmasche und konnte eine Personsbeschreibung der 44-jährigen Verdächtigen abgeben.

Einschlägige Utensilien

Durch die daraufhin eingeleitete Fahndung konnte die vorerst unbekannte Verdächtige am Hauptplatz in Tulln angetroffen und in weiterer Folge als Beschuldigte identifiziert werden. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Handtasche stellten die Beamten einschlägige Utensilien sicher, die bei Okkultbetrügern Verwendung finden, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

1.000 Euro Schadenssumme

Bisher konnten drei Opfer in der Steiermark, sowie mehrere Personen in Tulln, Wien und der Steiermark - bei denen es zu einer Ansprache, aber keiner Zahlung gekommen ist - ermittelt werden, berichtet die Polizei. Die durch die vollendeten Tathandlungen entstandene Schadenssumme beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro.

Erhebungen zu möglichen weiteren Straftaten werden fortgeführt. Die 44-Jährige zeigte sich bei ihrer Vernehmung nicht geständig. Sie wird der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt, heißt es von Seiten der Polizei.