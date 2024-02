Nach Anschlag in Wien: Tewhid-Moschee als offizielles Gebetshaus aufgelöst

Die Vereinsbehörde hatte die Schließung allerdings zurückgenommen, nachdem kein Gesetzesverstoß nachgewiesen werden konnte. Nach einer Entscheidung des internen Schiedsgerichts der IGGÖ hatte sie auch ihre Rechtspersönlichkeit wieder erlangt. Die Behörden hätten für ihre Vorwürfe gegen die Moschee keine Beweise vorbringen können, so damals die Begründung der IGGÖ.

Allerdings wurde für die Moschee ein neuer Imam bestellt, von der IGGÖ seien außerdem weitere Maßnahmen eingefordert worden, um "eine transparente Gestaltung der Gemeindearbeit sowie den Umgang mit extremistischen Tendenzen innerhalb der Gemeinde" sicherzustellen.

Eine "zufriedenstellende Umsetzung" der Vereinbarung sei allerdings nicht erfolgt, begründete nun die IGGÖ ihre jüngste Entscheidung. So soll etwa der umstrittene Prediger, dessen Name auch in den aktuellen Terror-Ermittlungsakten rund um den 17-Jährigen wieder auftaucht, nicht oder nur kurz aus der Moschee weg gewesen sein, hieß es in den Berichten unter Berufung auch auf Sicherheitskreise und Personen aus der Salafistenszene. Zuletzt soll er laut IGGÖ als Arabischlehrer in der Moschee aktiv gewesen sein.